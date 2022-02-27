اخبار الرياضه السعوديه «السكري» ينجو من أمام فارس الشمال

محمد بن مسعود - الدمام - فرط فريق الطائي بفوز ثمين من أمام ضيفه التعاون بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ضمن لقاءات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء سيطرة لفريق الطائي الذي تمكن من التقدم بالنتيجة أولاً عن طريق حسن الجبيري الذي ترجم عرضية أمير سعيود لتسكن الشباك التعاونية (د: 26)، وفي الشوط الثاني أدرك التعاون التعادل عن طريق لاعب الطائي توبياس فيغيرو بالخطأ في مرمى فريقه (د: 67)، وتحصل لاعب التعاون سليمان هزازي على بطاقة حمراء (د: 74)، لينتهي اللقاء بالتعال بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة يحقق الطائي التعادل الثاني له في الدوري ويصل للنقطة 26 محتلاً المركز العاشر، فيما حقق التعاون التعادل الثامن ووصل للنقطة 23 وفي المركز الثاني عشر.