السعودية للفضاء تطلق البرنامج التدريبي “مقدمة في تطبيقات الفضاء”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء اليوم البرنامج التدريبي “مقدمة في تطبيقات الفضاء”، وذلك بالتعاون مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء “Airbus”.

ويهدف البرنامج إلى تزويد أبناء الوطن بالمهارات والمعارف اللازمة؛ لتحقيق ريادة الفضاء، ودعمًا لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الفضاء وتقنياته.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي “مقدمة في تطبيقات الفضاء” خاص بطلاب وطالبات الدراسات العليا، والعاملين في قطاع الطيران والفضاء، ويركز على نظم الفضاء، والبعثات والتطبيقات الفضائية، ومنظومة قطاع الفضاء، وأنظمة الأرصاد، والإطلاق، والتشغيل، ومقدمة عن تطبيقات الفضاء.

هذا وقد أطلقت الهيئة في وقت سابق برنامج Space 101 الهادف إلى رفع مستوى التعليم والدراية العملية المتخصصة بقطاع الفضاء، للمهتمين والراغبين في تعلم علوم الفضاء، وطلاب وطالبات الثانوية العامة والمرحلة الجامعية.

وتهدف الهيئة السعودية للفضاء من خلال البرامج التدريبية إلى دعم التطوير المهني والعلمي في قطاع الفضاء، ولسد الاحتياج من الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال، وتنمية المهارات للمهتمين والعاملين في المجال الفضائي، وذلك من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تطويرية قصيرة ومتقدمة افتراضية ومباشرة، وبما يُسهم في إمداد المهتمين في مجال الفضاء بالمهارات في مختلف التخصّصات الفضائية، حيث يمكن التسجيل في البرنامج التدريبي من خلال الرابط : https://s.ssc.gov.sa/5b9 .