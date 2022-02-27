سفير المملكة لدى جيبوتي يلتقي رئيس مجلس النواب الجيبوتي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل بن سلطان القباني، اليوم، بمعالي رئيس مجلس النواب الجيبوتي محمد علي حمد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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