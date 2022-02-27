دول الاتحاد الأوروبي تعلن حرمان روسيا من نظام “سويفت” المصرفي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأحد، حرمان روسيا من نظام “سويفت” المصرفي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقد بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، حيث أعلن الاتحاد أيضا غلق المجال الجوي كاملا أمام الطيران الروسي.

وأوضح الاتحاد في بيانه الختامي أنه سيتم منع وسائل الإعلام الروسية التابعة للكرملين من العمل في بلاده.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها استهدفت 1067 موقعا عسكريا في أوكرانيا حتى الآن.

فيما أعلن الناتو، اليوم الأحد، أنه مستمر في توفير حاجات أوكرانيا العسكرية والإنسانية، في خطوة قد تعزز من قوة أوكرانيا أمام روسيا، التي باتت قريبة من العاصة كييف، وتحديدا على بعد 30 كيلو مترًا فقط.

وفي بيان لـ الناتو، نقلته العربية بشكل عاجل، أكد أنه تم إيصال أسلحة دقيقة لأوكرانيا كصواريخ جافلين المضادة للدروع، مشيرا إلى أن الآلاف من مضادات الدبابات والطائرات في طريقها إلى أوكرانيا.