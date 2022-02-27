محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. بايدن يكشف بهذه الطريقة سيتم إضعاف قدرة روسيا على إظهار قوتها وتهديد السلام والاستقرار في أوروبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه فرض عقوبات إضافية وقيود جديدة على ما يمكن تصديره إلى روسيا، مشيرًا إلى أنهم سيحدوا من قدرة روسيا على التعامل بالدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.

وأضاف: “قمنا بمعاقبة المصارف الروسية، التي يبلغ حجم أصولها مجتمعة نحو تريلون دولار أمريكي وقطعنا أكبر بنك روسي عن النظام المالي العالمي، وأوقفنا قدرة الحكومة الروسية على الحصول على أموال من المستثمرين الأمريكين والأوربين.

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وتابع: “سوف نطبق ذات القيود على الشركات الروسية الكبرى المملوكة من قبل الدولة والتي تتجاوز أصولها 1.4 تريليون دولار”.

واستكمل: “نتوقع أن تؤدي تلك الخطوات التي اتخذناها إلى تقليص واردت روسيا من التكنولوجيا المتقدمة إلى النصف وهذا سيوجه ضربة إلى قدرة الروس على تطوير جيشهم وصناعتهم في مجال الفضاء وبناء السفن، وسيحد من قدرتهم على التنافس الاقتصادي، وستكون هذه ضربة قاسمة لطموحات بوتين الاستراتيجية على المد البعيد”.

وواصل: “كما قلت بوضوح ستدافع الولايات المتحدة عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء في الناتو بكل ما لدينا من قوة ليس هناك شك أن الولايات المتحدة وكل أعضاء الناتو سيظلون أوفياء لالتزامات الفصل الخامس من ميثاق الحلف، خلال الأسابيع الماضية”.

وأردف:” خلال الأسابيع القليلة الماضية، أصدرتُ الأمر بإرسال آلاف القوات الإضافية إلى ألمانيا وبولندا كجزء من التزامنا تجاه الناتو”.