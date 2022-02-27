محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. بايدن يكشف بهذه الطريقة سيتم إضعاف قدرة روسيا على إظهار قوتها وتهديد السلام والاستقرار في أوروبا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه فرض عقوبات إضافية وقيود جديدة على ما يمكن تصديره إلى روسيا، مشيرًا إلى أنهم سيحدوا من قدرة روسيا على التعامل بالدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.
وأضاف: “قمنا بمعاقبة المصارف الروسية، التي يبلغ حجم أصولها مجتمعة نحو تريلون دولار أمريكي وقطعنا أكبر بنك روسي عن النظام المالي العالمي، وأوقفنا قدرة الحكومة الروسية على الحصول على أموال من المستثمرين الأمريكين والأوربين.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وتابع: “سوف نطبق ذات القيود على الشركات الروسية الكبرى المملوكة من قبل الدولة والتي تتجاوز أصولها 1.4 تريليون دولار”.
واستكمل: “نتوقع أن تؤدي تلك الخطوات التي اتخذناها إلى تقليص واردت روسيا من التكنولوجيا المتقدمة إلى النصف وهذا سيوجه ضربة إلى قدرة الروس على تطوير جيشهم وصناعتهم في مجال الفضاء وبناء السفن، وسيحد من قدرتهم على التنافس الاقتصادي، وستكون هذه ضربة قاسمة لطموحات بوتين الاستراتيجية على المد البعيد”.
وواصل: “كما قلت بوضوح ستدافع الولايات المتحدة عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء في الناتو بكل ما لدينا من قوة ليس هناك شك أن الولايات المتحدة وكل أعضاء الناتو سيظلون أوفياء لالتزامات الفصل الخامس من ميثاق الحلف، خلال الأسابيع الماضية”.
وأردف:” خلال الأسابيع القليلة الماضية، أصدرتُ الأمر بإرسال آلاف القوات الإضافية إلى ألمانيا وبولندا كجزء من التزامنا تجاه الناتو”.
قد يهمك أيضاً :-
- القبض على مقيم لإيوائه 6مخالفين لنظام أمن الحدود
- عاجل : أول رد لحلف " الناتو " على تهديد الرئيس الروسي بأستخدام قوات "الردع النووي"
- شاهد.. الدبابات الروسية تتقدم بسرعة نحو مطار كييف
- إعادة فتح معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان
- اخبار الخليج - العلوي: نحرص على تطوير جودة الخدمات المقدمة بصورة مستمرة لتواكب تطلعات المستفيدين
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بايدن يكشف بهذه الطريقة سيتم إضعاف قدرة روسيا على إظهار قوتها وتهديد السلام والاستقرار في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.