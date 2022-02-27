القبض على مقيم لإيوائه 6مخالفين لنظام أمن الحدود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة قبضت على مقيم من الجنسية المصرية لإيوائه في موقع خاص به في مدينة أبها (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيل المخالفون لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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