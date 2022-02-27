اخبار الخليج – معهد كونفوشيوس بجامعة البحرين يفتح باب التسجيل لاختبارات اللغة الصينية  

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن معهد كونفوشيوس بجامعة البحرين عن فتح باب التسجيل لخوض اختبارات اللغة الصينية للعام 2022م، لطلبة الجامعة وموظفي الجهات الحكومية في مملكة البحرين.
وستعقد الإختبارات عن بعد في 12 مارس 2022م، علماً أن آخر موعد للتسجيل هو 1 مارس 2022م. وسجل حتى الآن 14 طالباً في اختبار الكفاءة في اللغة الصينية (HSK)، و15 طالباً في اختبار إتقان اللغة الصينية (HSKK).
وتنقسم الاختبارات إلى فرعين، الأول: وهو اختبار الكفاءة في اللغة الصينية، بمستوياته الثلاثة، الذي يقيس مهارات الطلبة في القراءة والكتابة والاستماع، والثاني وهو اختبار إتقان اللغة الصينية، بمستوياته الثلاثة، الذي يقيس مهارات التحدث.
وجدير بالذكر أن معدل النجاح بلغ 73٪ ممن اجتازوا الاختبار الرسمي (HSK) خلال الأعوام 2017-2021م، ونظرًا لتأثير الجائحة (كوفيد-19)، لم يتم إجراء اختبار (HSK) في النصف الأول من عام 2020م كما هو مقرر.
وبلغت نسبة الطلبة 59% في مقابل 41% من الطالبات، أما بالنسبة إلى الجنسيات فقد بلغ عدد المرشحين البحرينيين 59%، بالإضافة إلى طلبة من دول أخرى منها المملكة العربية السعودية، وباكستان، والهند، والولايات المتحدة، وغيرها.
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