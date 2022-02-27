اخبار الخليج – الوكيل المساعد للشئون القانونية يترأس وفد البحرين في الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء الداخلية العرب

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس العميد حمود سعد حمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية ، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التحضيري للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، والذي عقد في الجمهورية التونسية الشقيقة. وقد بحث الاجتماع التحضيري ، عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة ، والتي سيناقشها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب ، في إطار العمل على تعزيز مسيرة التعاون الأمني العربي.

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