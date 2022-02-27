محمد بن مسعود - الدمام - عـاجل : وصول وفدي روسيا وأوكرانيا إلى مكان إجراء المحادثات
اليمن السعيد – RT : أكدت مصادر مطلعة وصول وفدي روسيا وأوكرانيا إلى مكان إجراء المحادثات بين الجانبين.
وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت أن كييف وافقت على إجراء مفاوضات مع روسيا “دون شروط مسبقة”، على ألا تعقد في أراضي بيلاروس، لكن على الحدود الأوكرانية البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات.
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وفي وقت سابق، أعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي أن كييف وافقت على عقد الاجتماع في منطقة غوميل البيلاروسية، وأن الوفد الروسي ينطلق إلى مكان إجرائها.
وفي وقت سابق اليوم قال زيلينسكي إن أراضي بيلاروس لا تصلح منصة للمحادثات مع موسكو، بسبب “أعمال عدائية” صادرة عن مينسك.
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