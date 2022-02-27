أمريكا تهدد روسيا بعقوبة جديدة مؤلمة

محمد بن مسعود - الدمام - هددت أمريكا باستخدام المزيد من العقوبات الحازمة على روسيا، بسبب غزوها أوكرانيا، حيث أكد البيت الأبيض أن معاقبة روسيا بمجال الطاقة مطروحة على الطاولة.

وأشار البيض الأبيض في بيان له، أن الرئيس “بايدن” يبقي على خط اتصال مفتوح مع الرئيس الأوكراني.

ورد البيت الأبيض، على تصريحات “بوتين”، مؤكدًا أن “الناتو” لم يهدد روسيا، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تدرس تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

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واعتبر البيت الأبيض، أن أوامر “بوتين” بالتأهب لقواته النووية تصعيد لتبرير الهجوم.

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة، قرروا فصل البنوك الروسية عن نظام الدفع الدولي SWIFT.

ويعد الاستبعاد من نظام “سويفت” ، الذي يعتبر ترسًا سريًا وهاما للغاية في آلية التمويل الدولي، أحد أكثر العقوبات التي يفرضها الغرب ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.