محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وفدي التفاوض الأوكراني والروسي وصلا منذ قليل لمكان انعقاده في بيلاروسيا، وذلك بعدما أعلنت الخارجية الأوكرانية، أن المفاوضات بين الوفدين بدأت بالفعل في إطار الوصول لحل الصراع القائم بين البلدين.
وصباح الخميس الماضي، دخلت القوات الروسية، بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، إلى الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي أعقبه مقاومة من الجيش الأوكراني، أسفر عنها خسائر كبيرة في الطرفين.
ونزح عدد كبير قدر بأكثر من 150 ألف مواطن خلال الساعات الماضية من العاصمة الأوكرانية كييف، على إثر الصراع العسكري، الذي أودى بحياة عدد من المدنيين في أصيب آخرون.
وفتحت أوكرانيا الملاجئ أمام المدنيين، وذلك بعد قصف من السلطات الروسية طال العمارات السكنية، فيما هرع عدد كبير إلى أنفاق المترو للعيش بداخليها، بعيدا عن النيران، وأصوات صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، التي باتت تدوي يوميا.
في السياق ذاته، نددت دول كبرى بما أسموه بالغزو الروسي لـ أوكرانيا، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرضت بعض العقوبات على موسكو من شأنها أن تضر باقتصادها في محاولة لإثناء بوتين عن تحركاته.
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كانت هذه تفاصيل خبر وفدا روسيا وأوكرانيا في مهمة صعبة لإنهاء الصراع العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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