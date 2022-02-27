محمد بن مسعود - الدمام - تحذيرات عاجلة لجميع المواطنين في هذه المحافظات وأخذ الحيطة والحذر لهذا السبب الهام

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان خلال الساعات القادمة.

ونصح المركز في نشرته الجوية اليوم الأحد، بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

كما حذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الضباب. ، وكذا مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة في غرب خليج عدن و باب المندب من الرياح النشطة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار المركز إلى أن الأجواء في المناطق الجبلية تميل للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات(صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال محافظتي الضالع وإب) مع فرصة لتشكل الضباب او الشابورة المائية على المرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية وغائمة جزئياً الى غائمة نهارًا مع هطول امطار خفيفة الى متوسطة مصحوبة بالرعد احياناً على المرتفعات الغربية من صعده شمالاً حتى تعز جنوباً وتمتد الى الهضاب الداخلية.

ونوه المركز إلى أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون غائمة جزئياً ليلاً على معظم المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على السواحل الغربية مع نشاط ملحوظ للرياح على غرب خليج عدن ومدخل باب المندب حيث تصل سرعتها الى 20عقدة. وهطول امطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وذكر المركز بأن أجواء المناطق الصحراوية ستكون صحوة الى غائمة جزئياً مع وجود أتربة خفيفة عالقة على اجزاء منها، والرياح معتدلة خلال ساعات الظهيرة.

في حين ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً مع هطول امطار خفيفة متفرقة ورياح شمالية شرقية معتدلة تنشط احياناً تصل سرعتها الى 15 عقدة.