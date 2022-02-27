بعد السماح لجميع الفئات بالدخول.. التزام من قاصدي المسجد الحرام بالإجراءات الوقائية

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى قاصدو المسجد الحرام لأداء الصلوات والعمرة، التزاما بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا، بعد السماح لجميع الفئات بالدخول.

ووفق تقرير لـ «الإخبارية»، لا يسمح بالدخول إلى ساحات المسجد الحرام إلا بإبراز تطبيق توكلنا واعتمرنا سواء لإداء الصلاة أو العمرة، وذلك بعد انقطاع عامين ونصف العام.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكدت أن معايير عالمية أسهمت في تسهيل عملية الدخول والخروج لقاصدات بيت الله الحرام، عبر التنظيم وضبط المسارات وتحقيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، مما ساعد في تحقيق نجاحات استثنائية خلال 2021م.