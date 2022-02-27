انخفاض خسارة «الخليج المتحد القابضة» الى 8.3 مليون دولار للعام 2021 

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت النتائج المالية لشركة الخليج المتحد القابضة عن تسجيلها لخسارة وصلت لـ8.3 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر من العام 2021، مقابل تحقيقها لـخسارة وصلت لـ70.3 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض في الخسارة بنسبة 88%.

وقد سجل العائد على السهم 3.67 فلس للسهم الواحد، مقابل تحقيقه لـ18.65 فلس للسهم لنفس الفترة من العام الماضي.