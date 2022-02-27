محمد بن مسعود - الدمام - وكأن العرب والمسلمين يستحقون الموت .. صحافي أمريكي يثير ضجة من اوكرانيا ودبلوماسي يمني يوجه أقوى رد عليه ” فيديو “

أحدث مراسل قناة CBS الأمريكية ردود أفعال غاضبة في الوطن العربي والإسلامي بعد انتشار مقطع فيديو وهو يشير فيها إلى ان العراق وأفغانستان دول متخلفة تستحق الحرب فيما أوكرانيا ليست كذلك .

وقال ، تشارلي ديغاتا مراسل قناة CBS الأمريكية في أوكرانيا ، واصفا مايحدث هناك بأن “هذا المكان ليس العراق أو أفغانستان، أوكرانيا مكان متحضر وأوروبي، ولا تتوقع أو تأمل حدوث الحرب فيها”.

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ولقي ذلك التصريح موجة غضب في الأوساط العربية .

وفي أول رد يمني ، قال السفير عبدالله الحنكي ، في منشور على حسابه في فيسبوك رصده حيروت الإخباري : بالأمس زل لسان مراسل شبكة سي بي إس الأميركية في كييف تشارلي داغاتا فقال يصف أوكرانيا بأنها ” متحضرة نسبيا وأوروبية نسبياً بالمقارنة مع العراق وافغانستان .. ”

وأضاف لا شك بأن هذا التصريح المقرف والعنصري جدا والذي أثار سخط الشعب الأوكراني نفسه ، إنما يعكس جوهر نظرة الحلف الأطلنطي المشئوم ، لكل ماهو ليس أوروبيا وأن كل ماهو ليس بأوربي يستحق الحرب والتدمير بمقدار عدم اوربيته.

وتابع : إذا كانت تلك هي جوهر نظرة الناتو لأوكرانيا ودول شرق اوروبا كافة ، فكيف هي نظرته تجاه شعوبنا وبلداننا في آسيا وأفريقيا التي عاشت وتعيش أوروبا على نهب خيرات وموارد بلدانها؟

وتساءل : أفليس من حقنا إذن أن نكون أكثر من غيرنا تطلعا لنهاية هذا الحلف البشع ؟!

واوضح : رجاء بلغوا ذلك عنا ، للخواجات العرب المتأوربين المعادين لروسيا بأي حال ، لا لشيء إلا علشان خاطر عيون الغرب !!

وأشار السفير الحنكي إلى أن العالم العربي بأغلبيته يقف مع روسيا ضد حلف الناتو قائلا : بالمناسبة ،

بالامس أيضا أعرب دبلوماسي أميركي في القاهرة عن خيبته بأن ” 80% من أصدقائنا المصريين يؤيدون الغزو الروسي لأوكرانيا ” .

ووجه الحنكي تساؤلا إزاء تصريح الدبلوماسي الامريكي بالقول : فهل تراه يعرف هو أو خواجاتنا من العرب المتأوربين نسبتهم أيضاً في كل من سوريا والعراق وفلسطين ولبنان واليمن وليبيا والجزائر ؟