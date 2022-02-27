إنستجرام يحظر حساب رئيس الشيشان بعد دعمه بوتين

محمد بن مسعود - الدمام - قام موقع إنستغرام بحظر حساب رئيس الشيشان رمضان قديروف، والذي كان له 4.7 مليون متابع.

يأتي هذا عقب تأييد الرئيس الشيشاني للغزو الروسي، ودعمه للغزو بقوات شيشانية، بحسب ما نشرته وسائل إعلام.

وجاء حظر إنستجرام بعد قرار بحظر إنشاء حسابات روسية جديدة على تويتر.

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وكانت شركة تويتر قد قررت أمس، فرض حظر إنشاء حسابات جديدة في روسيا على منصتها.

وعقب القرار، فإنه لا يمكن لأي شخص في روسيا الآن استطاعة إنشاء حساب جديد في تويتر.