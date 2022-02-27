محمد بن مسعود - الدمام - لاول مرة الجيش الأوكراني يستخدم هذا السلاح المرعبال محرم دوليا في ضواحي العاصمة “كييف”
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الجيش الأوكراني يستخدم ذخيرة الفوسفور في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أقدمت في محاولة يائسة لصد هجوم القوات الروسية، في ضواحي كييف، على استخدام ذخائر الفوسفور، المحظورة دوليا.
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وقال كوناشينكوف: “وحدات القوات الأوكرانية بعدما يئست من صد هجوم مجموعات القوات المسلحة الروسية، بدأت تستخدم بكثافة ذخائر الفوسفور في ضواحي كييف بالقرب من مطار غوستوميل”.
وتابع قائلا: “استخدام هذه الذخائر محظور بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأسلحة غير الإنسانية لعام 1980”.
وأضاف كوناشينكوف أن عناصر جماعة “القطاع الأيمن” الأوكرانية [المحظورة في روسيا] وصلت من مدينة لفيف وقامت بعمليات ترهيب للمدنيين في ماريوبول، مشيرا إلى أن القوميين الأوكرانيين قاموا بوضع المدرعات والمدفعية داخل المناطق السكنية، مستخدمين السكان المحليين كدروع بشرية.
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