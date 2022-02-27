محافظ أملج يكرم الفائزين في مسابقة هيئة الصحفيين بتبوك ليوم التأسيس 2022م

محمد بن مسعود - الدمام - كرم محافظ أملج نايف المريخي اليوم بمكتبه في مقر المحافظة ، الفائزين بمسابقة يوم التأسيس الشعرية ، التي نظمها فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك ممثلاً بأملج .

واستمع ” المريخي ” إلى شرح من مشرف الفرع بأملج فايز السميري ، الذي بيّن أن المسابقة شهدت تنافساً من جميع المتسابقين والمتسابقات ، لافتاً إلى أن عدد الفائزين قد بلغ ثلاثة فائزين ، جاء في المركز الأول منهم الشاعر محمد طالب الحبيشي ، وفي المركز الثاني جاء الشاعر ناصر عليثه المحياوي ، فيما حقق الشاعر فارس عتيق البقمي المركز الثالث ، لافتاً أن الهدف من المسابقة التشجيع ودعم الجوانب المعرفية والثقافية لأبناء وبنات المحافظة ، في إبرازهم للدور التاريخي الذي يكشف قصة الأمجاد التي نُسجت بإرادة ، وعزم ، وهِمة القيادة السعودية ، والشعب المُحب ، عبر مراحل العزم والإصرار ، والنشأة ، والبناء ، والتطوير ، والتمكين بتولي الإمام محمد بن سعود الذي أسس الدولة السعودية الأولى والتي توالت بعدها مسيرة النهضة والنماء، فكانت حضارة ازدهرت عبر القرون .

إلى ذلك أشاد محافظ أملج نايف المريخي بالأعمال التي بذلت في الإعداد والتنظيم والتنسيق لهذه المسابقة من قبل لجنة الفرع ، مؤكداً أهمية مثل هذه المسابقة لدعم الجانب المعرفي لدور الامام محمد بن سعود في تاسيس الدولة المباركة قبل أكثر من ثلاثة قرونٍ مضت ، مهنئناً الفائزين ، وراجياً من الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه ، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء .