شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 18 ألف مخالفة للاحترازات بالمملكة بينها 2616 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (18576) مخالفة، وذلك للفترة من 19/ 7/ 1443هـ حتى 25/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (5466)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (3179) مخالفة، والشرقية بـ (2616)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (1804)، ومنطقة حائل بـ (959)، ومنطقة الجوف بـ (907)، ومنطقة القصيم بـ (891)، ومنطقة تبوك بـ (590)، ومنطقة الباحة بـ(529) ، ومنطقة جازان بـ (499)، ثم منطقة عسير بـ (437)، ومنطقة نجران بـ (404)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (295).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.