مشاريع الأمل تستثمر مع القطاع الخاص في «سايلنت باور» ضمن جولة استثمارية بقيمة 133 ألف دولار 

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، مع مستثمرين من القطاع الخاص بالاستثمار في مشروع «سايلنت باور» الذي يُعد ابتكار بحريني لتبريد المياه بالطاقة الشمسية وذلك خلال جولة استثمارية بقيمة 133,000$ دولار أمريكي في الحلقة الأخيرة للموسم الأول من برنامج «بيبان».

يُوفر مشروع «سايلنت باور» منتج متطور ومبتكَر لتبريد خزانات المياه باستخدام الألواح الشمسية، وينطلق المشروع برؤية توسعية للوصول إلى خارج السوق المحلي، من خلال قنوات التوزيع والشراكات مع الموزعين الإقليميين. ويسعى مؤسسو «سايلنت باور» إلى تطوير المنتجات الحالية وطرح حلول جديدة، وذلك مع تعزيز عملية التصنيع بالاعتماد على خبرة ودعم المستثمرين الجُدد بالمشروع.

وتعليقًا على هذا الاستثمار، قال محمد عبدالعال مؤسس مشروع «سايلنت باور»: «مهمتنا هي إنتاج جهاز صديق للبيئة ويعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويُمثل منتج «SP-250» بديلًا مثاليًا لخزانات المياه الحديثة، حيث يمكن استخدامه بسهولة في جميع أنحاء المنطقة. وسيساعد الاستثمار المُقدّم من مشاريع الأمل ولجنة المستثمرين، في تطوير وتحسين منتجاتنا إلى مستويات أعلى بجانب إطلاق المزيد من المنتجات التي تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى المملكة والمنطقة».

ومن جهتها، صرّحت فجر الباجه جي المدير العام لمشاريع الأمل قائلة: «يتركّز اهتمام مشاريع الأمل نحو روّاد الأعمال الذين نجحوا في إيجاد حلول قيّمة ومبتكرة، ويُشكّل مشروع «سايلنت باور» مثالًا على ذلك حيث يساهم في معالجة مشكلة تواجه الجميع، وهي غير مقتصرة على المملكة، بل هي مشكلة سائدة في المنطقة العربية. ويظهر لنا مدى شغف مؤسسو هذا المشروع بالطاقة المتجددة، حيث يتابعون السعي لتقديم المزيد من الحلول المعتمِدة على الطاقة الشمسية. ونولي بالغ الاهتمام بالاستثمار في هذا النهج المبتكِر، الذي يدفع لتحقيق نجاحات إقليمية وعالمية.»

وانضمت مشاريع الأمل في استثمار بقيمة 133,000$ دولار أمريكي مع لجنة المستثمرين المؤلفة من السيد محمد العالي من شركة يونايتد انتربرايزس والسيد خالد الحمادي من شركة ديفيدند جيت كابيتال، والسيد سامي العباسي من شركة بحرين بولي فورمز.

وتم عرض برنامج «بيبان» على مدار فبراير الجاري، وسلّط الضوء على عدة قطاعات بما في ذلك قطاع التكنولوجيا وقطاع الأغذية وقطاعي الرياضة والصناعة. وأتاح البرنامج الفرصة لروّاد الأعمال لعرض مشاريعهم لاستقطاب عروض الاستثمار وفرص التوسع والنمو بالأعمال التجارية.