“بر بيلملم” تطلق مشروع «سقيا الماء» في مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_محمود حميد

أطلقت جمعية البر الخيرية بيلملم مشروع “سقيا الماء” للتوزيع على طوال العام في مكة المكرمة، ودعت الجمعية المساهمين لاغتنام الأجر في شرف المكان والزمان ومضاعفة الحسنات لكون الأجور مضاعفة في بلد الله الحرام مستشهدين بحديث رسول -صلى الله عليه وسلم- “أفضل الصدقة سقيا الماء”.

ويأتي المشروع في إطار ما تقدمه المملكة العربية السعودية من رعاية متكاملة لضيوف الرحمن وفق منظومة من الخدمات التي تسهم في راحة ضيوف الرحمن في تحقيق الأمن والأمان لهم، وحتى يؤدوا المناسك بيسر وسهولة وسلام وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها المملكة عبر الجهات المعنية.

وتشمل نقاط التوزيع أربعة مواقع متفرقة في العاصمة المقدسة وهي تمثل نقاط تجمع قاصدي المسجد الحرام بداية من منافذ مكة المكرمة والمنطقة المركزية بجوار الحرم المكي ومساجد وجوامع مكة المكرمة والمقابر للمشيّعين.

وفتحت الجمعية باب المساهمة للمشاركة في هذا المشروع، حيث خصصت الحسابات التالية لاستقبال التبرعات للتبرع عبر حساب الجمعية في مصرف الراجحي رقم (228608010200224) والبنك الأهلي السعودي رقم (00300000979608) وبنك البلاد (999121746870047)، وللاستفسار والتواصل مع الجمعية يتم من خلال الجوال (0555155101).

وحددت الجمعية الأسهم الآتية للمشاركة في هذا النفع المبارك أولاً سهم الفرد بـ(100 ريال)، وسهم الوالدين (300 ريال)، والأسرة (500 ريال)، والمساهمة بأي مبلغ مما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.