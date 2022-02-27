أمانة الباحة تنظم ورشة عمل تدريبية بعنوان “برنامج رفع الكفاءة والفاعلية القانونية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استضافت أمانة منطقة الباحة اليوم, ورشة عمل تدريبية بعنوان “برنامج رفع الكفاءة والفاعلية القانونية”، وذلك في مركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة, بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط, و120 مشاركًا من رؤساء البلديات التابعة والمرتبطة ووكلاء الاستثمار ومديري الإدارات القانونية والمراجعة الداخلية والمختصين في كل من أمانة منطقة الباحة وأمانة محافظة الطائف.

واستهدفت الورشة رفع مستوى الوعي المعرفي وتعزيز جهود حوكمة ومأسسة العمل القانوني في جانب الرقابة البلدية الخاصة بأعمال الرقابة الصحية والإنشائية ومراقبة الأراضي والممتلكات، بالإضافة إلى تعزيز فاعلية العمل القانوني في إدارات العقود الخاصة بالمشاريع والبرامج والمشتريات والتوريدات وعقود الاستثمارات البلدية وذلك لرفع كفاءة وفاعلية الأداء البلدي.

وقدمت خلال الورشة محاضرة بعنوان “العمل القانوني في الجانب الرقابي”، وأخرى بعنوان “العمل القانوني في جانب العقود والاستثمار”.