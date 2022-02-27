اخبار الخليج – وزير الصناعة يجتمع بسفير البحرين لدى الجمهورية العربية السورية 

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع صباح اليوم وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بسفير مملكة البحرين بالجمهورية العربية السورية سعادة السيد وحيد مبارك سيار، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً للبحرين في سوريا. وقد تم خلال الاجتماع استعراض عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البحرين وسوريا ، لافتاً سعادة الوزير زايد الزياني إلى اهتمام وحرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها الاقتصادية بكافة دول العالم، كما أعرب سعادته عن تطلع مملكة البحرين لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين.

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