اخبار الخليج – «الأشغال»: ترسية 12 مناقصة لعدد من مشاريع تطوير البنية التحتية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط وكيل الوزارة لشؤون الاشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن مجلس المناقصات والمزايدات قام خلال شهر يناير بترسية 12 مناقصة لشؤون الاشغال بتكلفة اجمالية بلغت 7,145,569 دينار (سبعة ملايين ومائة وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وستون ديناراً).

وأوضح وكيل شؤون الاشغال ان المناقصات التي تم ترسيتها شملت قطاعات الوزارة (الطرق، الصرف الصحي، البناء والصيانة) الأمر الذي يؤكد استمرارية العمل الدؤوب الذي تقوم به الوزارة في تطوير البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لبرنامج الحكومة ودعماً للاقتصاد الوطني وخطة التعافي الاقتصادي.

وأشار المهندس أحمد الخياط الى انه تمت ترسية 6 مناقصات لقطاع الطرق بتكلفة بلغت 2,523,708 (مليونان وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية دينار)، وتشمل مشاريع في مختلف المحافظات من أبرزها مشروع إعادة تأهيل الطرق بمنطقة مدينة حمد بتكلفة تصل الى 399,319 دينار (ثلاثمائة وتسعة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر دينار) وتشمل الأعمال الاسفلتية والمدنية في مواقع مختلفة في منطقة مدينة حمد، الى جانب أعمال الحفر، وانشاء الأرصفة، وإعادة رصف الطرق، وتركيب الطوب لممرات المشاة، وانشاء مواقف للسيارات وصباغة الخطوط الأرضية.

ولفت الخياط الى أن من بين مشاريع الطرق التي تمت ترسيتها مشروع انشاء منفذ إلى حديقة المحرق بمجمع 202 وبتكلفة 186,066 دينار (مائة وستة وثمانون ألفاً وستة وستون دينار)، ويهدف هذا المشروع الى خدمة مرتادي حديقة المحرق الكبرى والذي سيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية وانسيابية أكثر للحركة المرورية وسهولة الوصول إلى شارع المطار وشارع خليفة الكبير.

كما تمت ترسية مشروع إعادة تأهيل عدد من الطرق في جزيرة حوار وبتكلفة تبلغ 262,583 دينار(مائتان واثنان وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون دينار)، ويتضمن نطاق عمل المشروع صيانة وإعادة إنشاء الطرق المتهالكة الموجودة داخل الجزيرة بطول 1كم تقريبا ، كما يشتمل أيضاً على الأعمال المرتبطة بالسلامة المرورية من تخطيط الطرق وتركيب الإشارات المرورية الإرشادية اللازمة.

وأشار الى أنه تمت ترسية مناقصة إعادة تأهيل شارع الشيخ خليفة بن سلمان – دوار 18 مدينة حمد (من شارع ولي العهد إلى تقاطع رقم 2)، وبتكلفة تصل الى 999,734 دينار (تسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثون دينار)، حيث يشمل المشروع إعادة تأهيل الشارع للمسارات المتجهة جنوبا وشمالاً لتسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان.

وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي التي تمت ترسيتها، أفاد الخياط بأنه تمت ترسية مناقصتين بتكلفة تبلغ 440,255 دينار (أربعمائة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون دينار)، وأهمها مشروع خدمات تشغيل محطة المعالجة الثلاثية بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي والذي يهدف الى ضمان معالجة مستمرة وفعالة من حيث التكلفة والأداء لجميع كميات المياه المراد معالجتها ثلاثياً بعد المعالجة الثانوية، وبتكلفة تبلغ 171,420 (مائة وواحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وعشرون دينار).

وفيما يتعلق بقطاع البناء والصيانة، أكد وكيل شؤون الاشغال انه تمت ترسية 4 مشاريع بتكلفة تبلغ 4,181,605 دينار (أربعة ملايين ومائة وواحد وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة دينار)، من أبرزها مشروع توسعة مركز الكويت الصحي والذي يشمل التطوير والتجديد الجزئي للمركز الحالي بالإضافة إلى أعمال توسعته بإنشاء مبنى إضافي مكون من طابقين في الجانب الأمامي للمركز، وبتكلفة 1,145,105 (مليون ومائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة دينار).

ومن أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها أيضاً مشروع تطوير نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالصخير حيث سيتم إنشاء 8 مبانٍ مخصصة لإسطبلات الخيول بطاقة 10 أحصنة لكل إسطبل، بالإضافة إلى إنشاء 8 مباني خدمات مرنة منفصلة تتضمن مرافق خدمية، منها منطقة لتغسيل الخيل ومضمار للتهيئة، بالإضافة إلى أعمال هدم المباني القائمة وذلك بتكلفة تبلغ 1,547,000 دينار (مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف دينار).

وكذلك ترسية مشروع إنشاء مبنى أكاديمي إضافي بمدرسة أسماء ذات النطاقين الابتدائية للبنات، بتكلفة تبلغ 1,139,500 (مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة دينار بحريني)، حيث تشمل أعمال المشروع إنشاء مبنى إضافي متكامل من جميع النواحي يحتوي على 19 فصلاً دراسياً، فصل لذوي الاحتياجات الخاصة، العيادة المدرسية، معمل للتربية الفنية، مختبر الحاسوب، غرف للمعلمات، والخدمات المصاحبة.

ومشروع أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة فاطمة بنت الخطاب الابتدائية للبنات ومدرسة المستقبل الابتدائية للبنات وبتكلفة 350,000 (ثلاثمائة وخمسون ألف دينار)، وتتضمن تنفيذ أعمال الصيانة المدنية والإنشائية مثل الصباغة الداخلية والخارجية وصيانة التشققات وإصلاح الأسقف والأرضيات وإصلاح أو استبدال الأبواب والنوافذ وتجديد دورات المياه، بالإضافة إلى الأعمال الميكانيكية مثل تطوير شبكات المياه واستبدال خزانات المياه والأعمال الكهربائية التي من ضمنها تأهيل غرفة الكهرباء واستبدال لوحات التوزيع الكهربائية والمصابيح وغيرها من الأعمال.

وفيما يتعلق بالمشاريع التي تم طرحها للمناقصة خلال شهر يناير الماضي، أشار وكيل شؤون الاشغال الى انه تم طرح 13 مناقصة لمختلف قطاعات الوزارة وبتكلفة تقديرية تبلغ 12,315,865 دينار بحريني (اثنا عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ديناراً)، حيث تم طرح مناقصتين لقطاع الطرق أهمهما مناقصة تطوير تقاطع الجسرة (تطوير المداخل المؤدية إلى مدينة سلمان – الحزمة الرابعة) ويشتمل نطاق العمل على تطوير تقاطع الجسرة من خلال توفير جسر علوي بطول 466 متر من الجهة اليسرى لشارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان حيث يتضمن تركيب استبدال الحواجز الموجودة على خمسة جسور.

كما تم طرح 7 مناقصات لقطاع الصرف الصحي ومن أبرزها مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي A, B, C & E (المرحلة الثامنة)، ومشروع انشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة عالي بمجمع 742، وانشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة جدحفص – مجمع 424، ومشروع انشاء شبكة الصرف الصحي في النويدرات – مجمع 645، وتوصيل مشروع الحنينية الاسكاني بمجمع 910.

كما تم طرح 3 مناقصات لقطاع البناء والصيانة كان أبرزها عقد تصميم وبناء لصيانة مدرسة المنامة الصناعية.