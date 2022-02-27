أوكرانيا تشكو روسيا في محكمة العدل الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - تقدمت أوكرانيا، اليوم الأحد، بدعوى ضد روسيا، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأعلن فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، عن هذه الخطوة، في بيان مقتضب اليوم.

وكتب “زيلينسكي” على تويتر: “يتعين محاسبة روسيا (…) نطلب قرارا عاجلا يأمر روسيا بوقف نشاطها العسكري الآن”.

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واختتم الرئيس الأوكراني تصريحاته قائلا إنه من المتوقع أن تبدأ المحاكمات ضد روسيا الأسبوع المقبل.