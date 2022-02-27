العسيري والجروان يحتفيان مع 24 سيدة من أسر الجمعية النسائية الخيرية الاولى بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - جدة_ثروة سلام

بمناسبة يوم التأسيس اطلقت الاستاذة رهام عسيري مبادرة اجتماعية لأسر اربطة الجمعية النسائية الخيرية الاولى بجدة حيث اقامة نشاط اجتماعي (رحلة لمخيم للاحتفال بيوم التاسيس 22 فبراير ) وقد كانت اعمارهن مابين 35 الى 60 سنه) من ارامل ومطلقات وازواجهم عاجزين عن العمل ومن ذوي الدخل المحدود، وذلك يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022م.

وقد تحدثت المستشارة امة المجيب الشامي عن المبادرة والتي ترسخ حب وانتماء أسر الجمعية بالوطن وتاريخه وعزته وفخره.

وذكرت (الشامي) مراحل التأسيس وتطور المملكة العربية السعودية، ابتداء من الدولة السعودية الاولى الى الدولة السعودية الثالثة وتوحيد المملكة العربية السعودية.

وقد ساهم في نجاح هذة المبادرة اقامة مسابقات تخص يوم التأسيس وتم توزيع هدايا تشجيعية للفائزات.

وتخلل الحفل فقرات ثقافية تراثية والعاب حركية لإضفاء جو من المرح والسعادة والفرح.

كما اشتملت الرحلة على خدمات مميزة مما زاد في اضفاء رونق جميل على جميع الاسر الحاضرة.

وشكرت الاستاذة خالدة المالكي مديرة العلاقات العامة سابقا بالجمعيه كل من السيدة ابتسام الجروان والاستاذة رهام عسيري على تنظيمهم ودعمهم المادي للمبادرة وعلى ادخال الفرح والسرور على قلوب الاسر.

ونقلت شكر وتقدير منسوبي الجمعية، حيث القت احدى السيدات نيابة عن الاسر كلمة تعبر عن شكرهم وتقديرهم على ماقدم لهم من استقبال وجوائز وفقرات ومسابقات خلال الرحلة.

كما اعربت كل من الاستاذة ابتسام الجروان ورهام عسيري عن شكرهما للاستاذة خالدة تنسيقها ومتابعتها للمبادرة ومنسوبي الجمعية بالسماح لهم في اقامة هذا النشاط الاجتماعي الرائع.

واكد المستشار محمد البرعي على اهمية الاعلام في دعم المبادرات الانسانية ودور الاعلام في دعم تكافل وتكامل المجتمع السعودي ولحمته الوطنية بجميع فئاته واطيافه.