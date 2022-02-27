شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 3 مسارات لعبور الشاحنات في جدة خلال الذروة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الطرق عن المسارات المخصصة لعبور الشاحنات بمحافظة جدة في أوقات الذروة، وذلك تسهيلاً لحركة الشاحنات، وإمكانية عبورها للمدن ووصولها لمقاصدها ووجهاتها بشكل أسرع وأسهل، وتقليل مدة الشحن والانتظار وتخفيف قيود المنع على الشاحنات، وهذا يأتي ضمن جهود الهيئة في تنظيم حركة التنقل لهذه الشاحنات في المدن الرئيسية و المركزية.

وأوضحت الهيئة أنه تم تحديد ثلاثة مسارات للشاحنات لعبور مدينة جدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث ستكون المسارات متاحة على مدار اليوم عدا مسار (محافظة الجموم ووقت المنع والذي يبدأ من 06:00 صباحاً وحتى الساعة 09:00 صباحاً).

وتشمل المسارات الثلاثة طريق للقادمين من جهة الشرق إلى جهة الجنوب (طريق جازان الدولي) وكذلك العكس، والطريق للقادمين من جهة الشرق (طريق الرياض) وإلى جهة الشمال (طريق المدينة المنورة ورابغ) والاتجاه المعاكس، وأيضاً الطريق للقادمين من جهة الشمال (طريق المدينة المنورة ورابغ) باتجاه الجنوب (طريق جازان الدولي) وكذلك الاتجاه المعاكس.

ويأتي تحديد هذه المسارات بهدف دعم القطاع اللوجستي ورفع مستوى الخدمة، وتسهيل حركة مرور الشاحنات، وتوفير الوقت والجهد خلال السير، وفي ذات السياق عملت الهيئة من خلال برنامجها المخصص لتنقل الشاحنات والذي أعلنت عن الهيئة في بداية سبتمبر من العام الماضي، حيث يتضمن البرنامج دخول الشاحنات من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة ومجدولة، وإمكانية تفعيل دور التقنية في تطوير وتسهيل خدمات النقل لاسيما القطاع اللوجستي ودوره الحيوي.