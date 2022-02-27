شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزير الداخلية .. اختتام التمرين التعبوي الرابع «وطن 91» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • "اليوم" تجولت في ساحة تدريب الأمن العام للتمرين التعبوي الرابع لقطاعات قوى الامن الداخلي

• الحربي لـ"اليوم" : طيران الأمن يشارك بنخبة من الأطقم الجوية والفنية ذات الكفاءة العالية

يقام اليوم حفل اختتام التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي وطن 91 برعاية كريمة وتشريف من صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله-

وتجولت "اليوم" في ساحة تدريب الأمن العام للتمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الامن الداخلي "وطن 91" المقام في مدينة الرياض، والذي يختتم اليوم فعالياته، وتابعت "اليوم" بعض التدريبات والاستعدادات، حيث يشارك في هذا التدريب العديد من القطاعات الأمنية و المدنية، اذا انه ضمن خطط وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة الهادفة الى استمرارية تطور التدريب للارتقاء بمستوى أداء لمنسوبيها للقيام بمهامهم باحترافية عالية، للحفاظ على الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، ويتنوع التدريب لعمليات القيادة والسيطرة والعمليات الميدانية، بإضافة الى عدد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية.

وقال لـ "اليوم" العقيد طيار محمد بن صالح الحربي، إن طيران الأمن تشارك القيادة العامة لطيران الامن في رئاسة امن الدولة بالتمرين التعبوي المشترك وطن 91 في نسخته الرابعة، جنبا الى جنب مع القطاعات الأمنية الأخرى في عمل متكامل ومتجانس لما فيه من تبادل للخبرات والدقة في التنسيق، والعمل كفريق واحد ويشارك طيران الامن بنخبة من الاطقم الجوية والفنية والإدارية ذات الكفاءة العالية ومستوى عالي من الاحترافية.

وذكر ان مشاركة طيران الأمن في التمرين متعددة ومتنوعة منها الإسناد الجوي وعمليات الاخلاء وأيضا عمليات نقل الجنود بما يحقق الأهداف المشتركة علاوة على العرض الجوي، مؤكدا أن القيادة العامة لطيران الامن برئاسة امن الدولة مسخرة جميع امكانيتها وقدراتها في خدمة الوطن الغالي وما يكفل امن كل من يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي، وبدعم من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو وولي عهده الأمين -حفظهم الله-.