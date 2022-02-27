الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماعاً لعرض مسار رالي جميل

محمد بن مسعود - الدمام - رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بقاعة الاجتماعات في مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماعاً لمناقشة رالي جميل “ملاحة نسائية” ، ولعرض مسار الرالي ، والتفاصيل التي سيمر بها في مرحلة القصيم.

واطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات , التي اتخذتها الجهات المعنية بذلك ، بالشراكة مع إمارة المنطقة والجهات الحكومية والأمنية المعنية بذلك ، مستمعاً لشرح موجز عن رالي جميل من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة عهد بنت الحسن آل سعود رئيسة اللجنة الطبية للرالي ، عن عدد المشاركين ، وكيفية مسار الرالي بمنطقة القصيم ، وحجم الاستعدادات في اللجنة الطبية لذلك ، مبينةً أن المسار المحدد للسباق جرى تجهيزه وفق أعلى درجات الأمان ونقاط الاستعداد لقدوم المتسابقين ومرورهم بكل أمن وسلامة، مقدمةً شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة على دعمه الدائم ومتابعته للخطوات والتجهيزات كافة لانطلاق السباق.

من جانبه, رحب سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بالمشاركة في إقامة أول رالي نسائي بالمملكة ، مروراً بمنطقة القصيم ، مؤكداً أن جميع الجهات ستقوم بدورها الفعال على أكمل وجه ، وأن ما تتمتع به المنطقة من تضاريس ملائمة ومساحات شاسعة وكثبان رملية عامل مساهم في نجاح رالي جميل بإذن الله تعالى.

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ونوه سموه بما توليه القيادة من الدعم غير المحدود للقطاع الرياضي وحرصها الدائم على تطويره ليكون منافساً فاعلاً على المستويين الإقليمي والدولي ، مشيداً بالجهود التي يبذلها القائمين على الرالي , لتعزيز دور المملكة وأبناءها وبناتها على مستوى العالم من خلال إقامة هذه الرياضة، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ومديرو الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة ، ومسؤولي اللجان لرالي جميل.