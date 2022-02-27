أمانة جدة إزالة مستودعات وورش لتدوير النفايات على مساحة 28 ألف متر بنطاق بريمان

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت أمانة جدة جولاتها الميدانية مستهدفة مراقبة المخالفات البلدية ومكافحة الظواهر السلبية والتشوه البصري في الطرق الرئيسية وداخل الأحياء، وأسفرت الجهود الميدانية عن إزالة (11) ورشة مخالفة على مساحة 28.000 م2 بجانب مصادرة (810) كجم من الخضروات وإزالة (14) بسطة عشوائية بنطاق بريمان.

وأوضحت مساعدة رئيس بلدية بريمان الفرعية محاسن الغامدي أن الفرق الميدانية نفذت خلال الأسبوع الماضي جولات رصدت خلالها عدداً من المخالفات تمثلت في رصد (6) من الورش والمستودعات لتدوير النفايات والسكراب في “أم حبلين” و “بريمان الشعبي” على مساحة (13.000) م٢ فيما جرى رصد وإزالة (5) من الورش قدرت مساحتها بـ (15.000) م٢ بـ “الأجواد الشعبي” كما جرى سحب (33) من الناقلات في المواقع المخالفة، وأبانت الغامدي الجولات الميدانية شملت تنفيذ حملة على الباعة الجائلين بحي الريان صادرت خلالها البلدية (810) كجم من الخضروات إضافة إلى إزالة (14) بسطة مخالفة.

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وتشكر أمانة محافظة جدة المواطنين على تعاونهم ومساهمتهم في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات الموحد (940) أو تطبيق البلاغات بلدي (940) لمعالجة الملاحظات.