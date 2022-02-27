اخبار الخليج – وزير الصناعة يجتمع بالنائب عبدالله إبراهيم الدوسري

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، بسعادة النائب عبدالله إبراهيم الدوسري عضو مجلس النواب ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية، حيث تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتنموي في البلاد.

و خلال اللقاء أكد سعادة الوزير على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الجهات الحكومية من جهة والمجالس التشريعية من جهة أخرى بما يجسد التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويحقق متطلبات الوطن في جميع المراحل ، منوهاً في هذا الصدد إلى ترحيب الوزارة دائماً بكافة الإستفسارات التي يقدمها أعضاء المجلس النيابي في كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي و التي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وإلى ذلك ثمن سعادته على أهمية الجهود المتكاملة بين كافة الجهات المعنية للإسهام في دفع وتسريع عجلة الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تثبيت خطوات الإصلاح والتقدم في شتى المجالات ، كما جرى خلال المقابلة بحث القضايا والتطورات الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين في الوقت الحاضر ، وخصوصاً تلك التي تواكب التطور السريع الذي تشهده جميع القطاعات .