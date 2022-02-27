اخبار الخليج – معهد BIBF يستقبل وفداً من الأكاديمية الملكية للشرطة لمناقشة أوجه التعاون في التدريب والتطوير

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، وفداً من الأكاديمية الملكية للشرطة، وذلك بمقر المعهد الجديد في خليج البحرين، لمناقشة مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه الزيارة استمراراً للتعاون المتبادل بين الجانبين لتعزيز التعاون التدريبي والأكاديمي وتبادل الخبرات، ولاسيما في مجالات البحث العلمي والتدريب والتطوير.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ بآمر الأكاديمية الملكية للشرطة العميد فواز حسن عيسى الحسن والوفد المرافق، وأكدّ أن مثل هذه الزيارات، تسهم في تعزيز الروابط ما بين وزارة الداخلية والمعهد. مشيداً بالجهود البارزة التي تبذلها الأكاديمية الملكية للشرطة لإعداد وتأهيل وتطوير منتسبي وزارة الداخلية لتحقيق الإتقان والاحترافية في الأداء، والإسهام بفاعلية في تطوير العلوم الشرطية والقانونية والاجتماعية والإنسانية الأخرى، في إطار من القيم والمبادئ السامية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والعادات العربية البحرينية الأصيلة.

كما أكّد الدكتور الشيخ أن المعهد يسعى باستمرار إلى تفعيل أدوات التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير مع القطاعات الواعدة في المملكة؛ انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك لدعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الزيارة، استمع الوفد لإيجاز عن معهد BIBF والبرامج التدريبية والأكاديمية التي يطرحها، وإداراته وسير العمل فيه ومراحل التطور، وأهم البرامج التي يسعى المعهد من خلالها إلى رفع وتعزيز مهارات الثروة البشرية في المملكة.

وقام وفد الأكاديمية الملكية للشرطة بجولة في المبنى الجديد، للاطلاع على مختلف المرافق المتوفرة والمجهزة بأحدث نظم التدريب والتعليم.