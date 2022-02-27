انطلاق أعمال منتدى يوم الابتكار في التمويل الإسلامي بنسخته الثالثة لمناقشة التكنولوجيا المالية والتحول في قطاع الاستثمار

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت أعمال منتدى يوم الابتكار في التمويل الإسلامي بنسخته الثالثة بمشاركة أكثر من 300 مشارك اقليمي وعالمي من خبراء التكنولوجيا المالية والصيرفة والاستثمار والمشرعين من أجل مناقشة « مدى تأثير الابتكار في التكنولوجيا المالية على قطاع الاستثمار».

وقد تم تنظيم الفعالية الافتراضية تحت رعاية مصرف البحرين المركزي في فندق الخليج، وانطلقت فعاليات المنتدى بكلمة افتتاحية من سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج الذي رحب بالمشاركين من نخبة قطاعات الاستثمار والصيرفة، مسلطا الضوء على الدور المهم للتكنولوجيا المالية في تحول القطاع وتطوره والتطوير المتواصل في قطاع الاستثمار.

وقد ألقى السيد حسان جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، الشريك المصرفي الحصري للمنتدى، كلمته الرئيسية الأولى والتي تمحورت حول «المرحلة القادمة من الابتكار الرقمي»، حيث ناقش تطور القطاع واين يجب ان تركز البنوك على تطويره اليوم. وأكد السيد جرار بالقول «لكي تكون مواكبا للظاهرة المتسارعة في مجتمع (الرقمنة اولا) والمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، يتوجب على مزودي الخدمات المالية العمل باحترافية ودقة ومرونة. نحتاج الى النظر الى ما بعد التكنولوجيا والتفكير بالأناس الذين تؤثر عليهم كعملائنا وموظفينا وشركائنا».

وقد ركز المنتدى ايضا على موضوع «ابتكار التكنولوجيا المالية في الاستثمار العقاري»، حيث قدّم السيد انور ادهم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كراود تو لف CrowdToLive® المرخصة من قبل هيئة الإدارة المالية البريطانية FCA والتي تقدم تمويلا عقاريا وشريك في منتدى يوم الابتكار في التمويل الإسلامي، عرضاً يوضح كيف يمكن للملكية الفئوية ان توفر حلا غير دائن لاستثمار وتمويل الصفقات العقارية حول العالم. واوضح السيد أدهم بالقول «تاريخيا، لقد كان العقار أصلا رئيسيا للتمويل بالدين، ولكن الارتفاع المستمر لأسعار العقارات السكنية حول العالم خلق أزمة ملاءة حقيقية وعدم قدرة على تحمل الإنفاق، ويعتبر الحل غير الدائن خيارا مناسبا لهذا التحدي».

وقد تلا الكلمات الرئيسية جلستين حواريتين تفاعليتين مع خبراء ناقشت دور الحلول الرقمية المتطورة وكيف تساهم في إحداث ثورة في قطاع الاستثمار بمشاركة نخبة من الخبراء الذين تطرقوا الى بحث التحديات والفرص والتطورات بالمجمل من منظور شمولي، مع تغطية الجوانب القانونية والتشريعية الى جانب النتائج على مزودي الخدمات المالية والعملاء.

وقد شارك في الجلسة الحوارية الأولى التي تناقش عنوان المنتدى الرئيسي الفاضلة بدور الملا مراقب في وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي، والسيدة ميساء شنار رئيس تنفيذي تطبيق الاستراتيجية والتحول الرقمي لدى المجموعة في بنك البحرين الاسلامي ، والسيد انور ادهم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كراود تو لف CrowdToLive®، وستدير مناقشات هذه الجلسة السيدة فينيتا تان مدير تحرير مجموعة «ريد موني» الشريك الإعلامي للمنتدى. وناقشت الجلسة التغييرات الرئيسية في النظام الرقابي والتنظيمي على مستوى المنطقة العالم وتطورها لدعم الابتكار والتحول في القطاع. كما تناولت الجلسة التوجهات التي اتخذتها البنوك ومزودي خدمات التكنولوجيا المالية لتسريع خطى الرقمنة واستراتيجيات التحول المطبقة واحتياجات العملاء ودراسة معدلات الطلب وغيرها من مواضيع.

كما تطرقت الجلسة الحوارية الثانية الى مناقشة «الابتكار في التكنولوجيا المالية والنظام الاقتصادي وآخر تطوراته القانونية» بمشاركة السيدة ياسمين الصفار مدير الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية البحرين، والسيد روبرتو مانكون الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «بيون موني»، والسيد محمد توراني الشريك ومدير مكتب البحرين لشركة «دي إل إيه بيبر». وسيدير مناقشات هذه الجلسة السيد كال سوبرامانيان مدير الأسواق في شركة «كيه بي ام جي البحرين»، حيث تناول المشاركون في الجلسة كيف يمكن للتكنولوجيا ان تغير نموذج الخدمات المالية وكامل السوق. كما ناقشو الفرص والمخاطر والتحديات. واستعرض المتحدثون كذلك كيف استجاب المشرعون وصناع السياسات والانظمة لهذه المتغيرات وما اتخذوه من خطوات في الانظمة الرقابية والتشريعية لتغطية انشطة جديدة ونماذج عمل جديدة جلبتها التكنولوجيا المالية تساهم في تغيير المشهد العام للصناعة المالية وسلسلة القيمة للخدمات المالية.

وفي الختام، علقت السيدة زهراء طاهر المدير التنفيذي لفين مارك كوميونيكيشنس والمنظم للمنتدى بالقول: «نحن مسرورون باستقطاب مجموعة نخبوية من المتحدثين والمشاركين لمناقشة هذه الموضوعات المهمة للغاية في توقيت مهم حيث يشهد تولي التكنولوجيا المالية لزمام التغيير والتحول السريع لقطاع الاستثمار. ماتزال مملكة البحرين رائدة الابتكار في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية ككل ونحن فخورون باستضافة هذه الفعالية بدعم من مصرف البحرين المركزي وشركائنا في القطاع. ونحن نتطلع قدما الى عام آخر شيق بتطوراته بالنسبة للقطاع ولمنتدى آخر في العام المقبل 2023 لقياس ما تحقق من تقدم ودعم التنسيق والحوار في القطاع».

تم تنظيم منتدى يوم الابتكار في التمويل الإسلامي 2022 بدعم من الشريك الاستراتيجي «تمكين» وشريك التأمين «سوليدرتي».