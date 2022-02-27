تقلبات جوية تشهدها المملكة بدءا من الأربعاء القادم

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تقلبات جوية تشمل كافة مناطق المملكة. وقال المركز عبر حسابه في تويتر أن معظم مناطق ⁧المملكة⁩ -بمشيئة الله- تشهد تقلبات جوية اعتباراً من ⁧الأربعاء⁩ القادم وتستمر لعدة أيام، وتشمل هذه التقلبات: - رياح نشطة وأتربة مثارة - هطول أمطار - تفاوت في درجات الحرارة - ارتفاع الامواج وبيّن المركز أن كافة التفاصيل ستعلن في تقرير خاص لاحقاً



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