الفيصل يدشن 72 مشروعاً بيئيا ومائيا بمنطقة مكة المكرمة

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، الأمير خالد الفيصل في جدة اليوم، وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي 72 مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة تجاوزت 15.4 مليار ريال، سيستفيد منها نحو مليون مستفيد جديد، وتدعم الاستدامة البيئية والمائية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات المائية والبيئية للمواطن، موجهاً شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة، والعاملين في الوزارة والقطاعات التابعة لها على جهودهم.

من جهته، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس الفضلي أن أول هذه المشروعات ما نفذته الشركة السعودية لشراكات المياه بتشييدها وتشغيلها محطة رابغ (المرحلة الثالثة) لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي بمشاركة القطاع الخاص، بإنتاج يصل إلى 600 ألف م3، وبتكلفة تجاوزت 2.5 مليار ريال، وقد حصل هذا المشروع على جائزة مكة للتميز في دورتها 12 وجائزة جنس كأكبر محطة في العالم لتحلية المياه بالتناضح العكسي.

وقال الفضلي : "نحتفل اليوم بتدشين 9 مشروعات نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بتكلفة تجاوزت 9.3 مليارات ريال، وتضمنت إنشاء وتشغيل محطة تحلية الشعيبة (المرحلة الرابعة) بتقنية التناضح العكسي، وبكمية إنتاج تصل إلى 400 ألف م3 في اليوم، وبتكلفة مالية قاربت 1.7 مليار ريال، وتشييد ٥ خزانات بمحطة الشعيبة بسعة خزنٍ إجمالية بلغت 700 ألف م3، وبتكلفة مالية تجاوزت 229 مليون ريال، وتنفيذ محطة تحلية الليث بطاقة إنتاجية بلغت 42.500 ألف م3 في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 190 مليون ريال، ومد خط ناقل للمياه المحلاة إلى محافظة الليث بطول تجاوز 4.8 كم طولي، وبسعة نقل تصميمية بلغت 60 ألف م3 في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 134 مليون ريال".

وأضاف أن من ضمن المشروعات التي نفذتها المؤسسة أيضاً محطة تحلية القنفذة بطاقة إنتاج بلغت 51 ألف م3 في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 225 مليون ريال، وخط تغذية جديد ناقل للمياه المحلاة إلى محافظة القنفذة بطول تجاوز 17 كم طولي، وبسعة نقل تصميمة تبلغ 75 ألف م3 في اليوم، وتشييد 5 خزانات بسعة خزن تصميمية بلغت في مجملها 135 ألف م3، وبتكلفة مالية تجاوزت 228 مليون ريال، كما قامت بتشغيل نظام نقل المياه من محطة رابغ لإنتاج المياه إلى مدينة مكة المكرمة ومحافظتي جدة ورابغ وقراها، بمكونات شملت خطاً ناقلاً للمياه المحلاة بأطوال تجاوزت 639 كم طولي، وبسعة نقل تصميمية بلغت 1.3 مليون م3 في اليوم، وتشييد 47 خزاناً بسعات خزنٍ إجمالية تجاوزت 1.8 مليون م3، وكفاءة نقل دعمت بـ 4 محطات ضخ، وبتكلفة مالية تجاوزت 4.1 مليارات ريال.

وبيّن الوزير أن المؤسسة قامت أيضاً بإكمال مسار منظومة نقل المياه المحلاة بتنفيذها نظام نقل مياه الطائف من الخزانات الاستراتيجية إلى محافظات تربة ورنية والخرمة، وذلك من خلال تنفيذ خط ناقل للمياه بأطوال تجاوزت (112) كيلومتراً طولياً، وبسعة نقل تصميمية تجاوزت 156 ألف م3 في اليوم، وتشييد خزانات بسعات إجمالية بلغت 66.5 ألف م3، وبتكلفة مالية تجاوزت 528 مليون ريال، موضحاً أن من المشروعات المدشّنة تشغيل نظام نقل مياه عرفات – الطائف لنقل المياه المحلاة من خلال خط ناقل طوله تجاوز 44 كم طولي، وسعة نقل تصميمية تجاوزت 176 ألف م3 في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 1.1 مليار ريال، إضافة إلى تشييد 8 خزانات استراتيجية بسعات خزنٍ إجمالية تجاوزت 1.360 مليون م3، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة الخزن الاستراتيجي في محافظة الطائف شملت 9 خزانات استراتيجية، بسعات خزن إجمالية تجاوزت 1.530 مليون م3، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 861 مليون ريال.

وأضاف الفضلي : أن شركة المياه الوطنية نفذت 56 مشروعاً مائياً وبيئياً في المنطقة بتكلفة تجاوزت 3.4 مليارات ريال، وشملت هذه المشروعات 11 مشروعاً، برفع كفاءة التوزيع اليومي لمياه الشرب؛ من خلال مد خطوط رئيسية وفرعية، وربطها بخزانات المياه الاستراتيجية، ونقاط التوزيع اليومية، بأطوال تجاوزت 41.5 كم طولي، ومضخات داعمة بطاقة إجمالية تجاوزت 172 ألف م3 في اليوم، ومختبر مركزي لضمان جودة المياه الموزعة في العاصمة المقدسة، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 367 مليون ريال"، موضحاً أنه ولزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه، وإيصالها إلى المستفيدين في 3 أحياء بمدينة مكة المكرمة، تم تنفيذ مشروع خزانات مياه تشغيلية بسعة خزنٍ بلغت 40 ألف م3، وشبكات بأطوال تجاوزت 153 كيلو متراً طولياً، وأكثر من 5 آلاف توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من 97 ألف مستفيدٍ جديد، وبتكلفة مالية تجاوزت 126 مليون ريال.

وبيّن أن الشركة نفذت في محافظة جدة 6 مشروعاتٍ لدعم البنى التحتية، ورفع جودة المياه الموزعة بمد خطوط مياه رئيسية، واستكمال المنفذ منها وربطها بخزانات المياه الاستراتيجية ومنظومة التوزيع، بأطوال قاربت 31 كم طولي، لرفع الكفاءة التشغيلية في المحافظة، ومشروعين لتنفيذ شبكات مياه في مخطط الهدى الجنوبي، ومخطط المندرين، وأحياء الشفا والألفية، بأطوال تجاوزت 100 كم طولي، ومحطة ضخ طاقتها أكثر من 20 ألف م3 في اليوم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 353 مليون ريال.

وأفاد الوزير أن الشركة نفذت في محافظة الطائف 3 مشروعاتٍ مائية شملت خطوطاً رئيسيةً بأطوال قاربت 44 كم طولي، لتغذية أحياء شمال المحافظة ومطارها الدولي، وخطوط نقل مغذية، وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت 105 كم طولي، لخدمة أحياء المعترض وشمال شرق الجوهرة، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 193 مليون ريال، إضافة إلى ما نفذته الشركة لتعظيم الاستفادة من مياه السدود وتعزيز مصادر المياه في محافظة القنفذة ومركز القوز بتشييدها محطة تنقية على سد وادي يبة، بطاقة إنتاجية بلغت 20 ألف م3 في اليوم، ومحطة تنقية أخرى على سد وادي قنونة بطاقة إنتاجية بلغت 18 ألف م3 في اليوم، لخدمة أكثر من 190 ألف مستفيد، وبتكلفة مالية تجاوزت 173 مليون ريال.

وأشار إلى أن الشركة نفذت خطاً ناقلاً للمياه من محطة التنقية على سد المرواني بطول تجاوز 83 كم طولي، وصولاً إلى خزان الرحيلي شمال محافظة جدة بسعة 50 ألف م3، وإلى خزان محافظة الكامل بسعة 10 آلاف م3، ومحطة ضخ بطاقة 10 آلاف م3 في اليوم، لخدمة أكثر من 200 ألف مستفيد، وبتكلفة مالية تجاوزت 192 مليون ريال، إضافة إلى تنفيذها 4 مشروعات شملت خطاً ناقلاً للمياه إلى محافظة الكامل وقراها، وآخر من آبار أبو مروة إلى مركز ظلم، وشبكات فرعية في محافظة أظم، وبأطوال إجمالية تجاوزت 142 كم طولي، وخزانات استراتيجية وتشغيلية بسعة خزنٍ إجمالية بلغت 23 ألف م3، ومحطة تعبئة في السيل الكبير لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز منظومة التوزيع اليومية، وبتكلفة مالية تجاوزت 82 مليون ريال.

وعن مشاريع الخدمات البيئية، أوضح الوزير الفضلي أن شركة المياه الوطنية انتهت من تنفيذ مشروع ترقية محطة عرنة لمعالجة مياه الصرف الصحي ثلاثياً من 250 ألف م3 في اليوم إلى 400 ألف م3 في اليوم، وتنفيذ 3 مشروعات لشبكات الصرف الصحي في 9 أحياء بمكة، بأطوال تجاوزت 256 كم طولي، ومحطة رفع بطاقة تبلغ 54 ألف م3 في اليوم، وأكثر من 15,600 توصيلة صرف صحي منزلية، ستسهم في خدمة أكثر من 304 آلاف مستفيد جديد، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 768 مليون ريال.

وبيّن الفضلي أنه في جدة نفذت الشركة 9 مشروعات لشبكات الصرف الصحي بأطوال قاربت 126 كم طولي، وأكثر من 7,500 توصيلة صرف صحي منزلية، في 14 حياً لخدمة أكثر من 146 ألف مستفيد جديد، ومشروعين لرفع الضرر البيئي عن 5 أحياء، من خلال ربطها بمنظومة الخدمات البيئية، ومشروعاً لتنفيذ مصباً للناقلات في محطات الخمرة للمعالجة الثلاثية، ومحطة رفع بطاقة 96 ألف م3 في اليوم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 424 مليون ريال، مشيراً إلى أن الشركة نفذت 6 مشروعات في محافظة الطائف شملت تنفيذ خطوط رئيسية بأطوال تجاوزت 52 كم طولي، ومحطة رفع بطاقة 40 ألف م3 في اليوم، وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت 83 كم طولي، وأكثر من 400 توصيلة صرف صحي منزلية في 3 أحياء، ستسهم في خدمة أكثر من 7,900 مستفيد جديد، ومشروعاً لإيصال المياه المجددة إلى متنزه الأمير بندر، ومتنزه سيسيد، بطول تجاوز 2.6 كم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 698 مليون ريال.

وأفاد أن الشركة نفذت في ثول مشروعاً لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية؛ من خلال تنفيذ شبكات بأطوال تجاوزت 24 كم طولي، وأكثر من 1,800 توصيلة صرف صحي منزلية، لخدمة أكثر من 35,600 مستفيد جديد، ومشروعاً لتنفيذ محطة معالجة بسعة 500 م3 في اليوم في محافظة بحرة لخدمة الإسكان التنموي، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 28 مليون ريال.

كما أبان أن الوزارة قامت بتنفيذ سد ترابي بتغليف خرساني في محافظة الليث لمجرى السيول في الغالة بطول 414 متراً، وبارتفاع 14 متراً، وسعة خزن تصميمية تجاوزت 4.4 ملايين م3، وبتكلفة مالية تجاوزت 34 مليون ريال، كما قامت بحفر وتشغيل 13 بئراً جوفية أسفل سد الليث السطحي، بطاقة إنتاجية تجاوزت 22 ألف م3 في اليوم، وبئراً جوفية بطاقة إنتاجية بلغت 120 م3 في اليوم، وتنفيذ خزان تشغيلي، ومحطة تعبئة للصهاريج في كل من سقيا بادية وادي سدر ووادي صفيع بمركز النخيل في محافظة خليص، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال، مشيراً إلى أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي نفذ مشروعين في وسط البحر الأحمر لزراعة 715 شتلة من أشجار المنجروف لتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وبتكلفة مالية بلغت 24 مليون ريال.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات النوعية نُفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق استراتيجيات وطنية أُسست لتترجم رؤية بلادنا الطموحة 2030، وتعكس حرص قادة هذه البلاد على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها، وللمقيمين على أراضيها.