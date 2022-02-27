تثبيت باركود على لوحات أبواب المسجد الحرام

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري, أن الخدمة تهدف إلى تعريف القاصدين بالأبواب خاصة الرئيسة، وتقديم خدمات الإرشاد المكاني لهم من خلالها، حيث يقوم الباركود بعرض معلومات عن الباب المثبت عليه وسبب التسمية، وكذلك خدمة الوصول إلى موقع الباب في حال أراد الزائر العودة إليه، وأبرز ما يحيط بهذا الباب من خدمات ومصليات وغيرها من الأمور التي تعين القاصدين وتسهل عليهم.
وبين الجابري أن باكورة هذه الخدمة تمت على لوحة باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، حيث يوضح بعد المسح على الباركود بعض المعلومات عن الباب، وبعض مآثر الملك المؤسس - رحمه الله - في خدمة الحرمين الشريفين، وخدمة الإرشاد المكاني.
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