شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 19 ترخيص وتنفيذ 3349 إغلاق بالرياض خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الفرق الميدانية في الإدارة المساعدة للالتزام بصحة الرياض عن قيامها بتنفيذ "200563" جولة رقابية وتفتيشية على المؤسسات الصحية الخاصة، والتي أسفرت عن رصد "9528" مخالفة تمت إحالتها إلى اللجان المختصة، فيما نُفذ "3349" إغلاقاً، إضافةً إلى سحب "19" ترخيصاً، وذلك خلال العام الماضي 2021م.

وأوضحت "صحة الرياض" أنها أغلقت "43362" شكوى وبلاغاً عبر خدمة 937، كما نظرت "4207" قضايا طبية تتعلق بمخالفات المنشآت الصحية والعاملين فيها للأنظمة واللوائح الصحية والاشتراطات حيث صدر "3349" قراراً بعقوبات بحق المخالفين.

وأكدت أنها حرصت على تكثيف زياراتها الرقابية التوعوية اليومية بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى، لافتة أن مهام فريق الالتزام تشمل الرقابة على المؤسسات الصحية في القطاع الخاص، وأن مراقبي الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للمؤسسات والصيدليات للتأكد من التزامها.

ودعت مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين، بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، حفاظاً على صحة وسلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية، والتي تصل غرامتها إلى 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة، وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.