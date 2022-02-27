محمد بن مسعود - الدمام - أكد بيان صدر عن مجموعة جي اف اتش المالية، ان مجلس الادارة سوف يناقش في عموميته التي سوف تعقد في الـ20 من مارس المقبل، الموافقة على الادراج المتعدد لسهم مجموعة جي اف اتش في السوق المالية السعودية (تداول)، وسوق ابوظبي المالي للاوراق المالية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية وتفويض مجلس الادارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ واتمام عملية الادراج في سوق ابوظبي للاوراق المالية واصدار اي وثائق او تعهدات لادراج في السوق، بما في ذلك تحديد سعر الادراج للسهم.

كانت هذه تفاصيل خبر «جي اف اتش» تضع توصيات طرح سهمها في بورصتي «السعودية» و«ابوظبي» في عموميتها القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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