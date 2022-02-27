عمومية «جي إف إتش» تناقش توصيات توزيع أرباح نقدية بنسبة 4.57% وأسهم منحة بنسبة 1.5% 20 مارس المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد في الـ20 من مارس القادم اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية والغير عادية لمجموعة جي اف اتش المالية.

وسوف يناقش على لائحة الاجتماع الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخصيص صافي ارباح العام 2021، على ان يرحل مبلغ 8.422 مليون دولار الى الاحتياطي القانوني، واعتماد مبلغ 1.483 دولار لاعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة، وترحيل مبلغ 14.319 مليون دولار كارباح مستبقاة.

كما سوف يتم مناقشة توزيع ارباح نقدية عن كافة الاسهم العادية، باستثناء اسهم الخزينة، بنسبة 4.57% من القيمة الاسمية للسهم، اي ما يعادل 0.0121 دولار وما مجموعه 45 مليون دولار.

وتوزيع اسهم منحة عن كافة الاسهم العادية بنسبة 1.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل 66.71 سهم يمتلكه المساهم من اسهم المجموعة، وهو ما يعادل 15 مليون دولار