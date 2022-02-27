محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، بمكتبها صباح اليوم الأحد، سعادة السفير بيوش شريفاستاف، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء تم بحث العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند، وما تشهد من تعاون بارز في مختلف المسارات التنموية، إلى جانب الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجال البرلماني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سعادة النائب عيسى يوسف الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تستقبل سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.