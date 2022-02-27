اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تستقبل سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، بمكتبها صباح اليوم الأحد، سعادة السفير بيوش شريفاستاف، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء تم بحث العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند، وما تشهد من تعاون بارز في مختلف المسارات التنموية، إلى جانب الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجال البرلماني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سعادة النائب عيسى يوسف الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.