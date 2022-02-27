اخبار الخليج – النائب العام يعلن اطلاق التقرير السنوي لوحدة التحقيق الخاصة لعام 2021

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام اليوم (الأحد) عن إطلاق التقرير السنوي الأول لوحدة التحقيق الخاصة الذي يتضمن إحصائية لأعمالها القضائية والتدريبية والتنظيمية خلال عام 2021.

جاء ذلك خلال كلمة القاها النائب العام في المؤتمر المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي والذي يحمل عنوان الدور الفعال للاجهزة والآليات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء وحدة التحقيق الخاصة.

وأضاف البوعينين إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تزخر بمنجزات تنموية وحقوقية رائدة في كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وذكر البوعينين ان حماية حقوق الإنسان هي القاعدة الأساسية للنهضة التشريعية والحقوقيةعن طريق استحداث العديد من التشريعات العقابية والتأهيلية وتوفير الضمانات الإجرائية التي تعمل على صون كرامة الإنسان وتحافظ على حقوقه الأساسية.

وأشار البوعينين الى ان مواصلة للسجل الحقوقي المشرف في حماية حقوق الطفل ورعايته في ظل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد أضيفت إلى تعليمات أعمال وحدة التحقيق الخاصة إجراءات يجب اتباعها في الشكاوى المقدمة بشأن الأطفال وبالتعاون مع مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة بنيابة الأسرة والطفل بهدف دعم وتعزيز منظومة الرعاية اللاحقة للطفل.

ولفت البوعينين إلى أن النيابة العامة حرصت على التطبيق الفعال لنظم العدالة التصالحية المستحدثة بالتشريع البحريني والتي تهدف إلى التعويض المباشر والسريع للمجني عليه، وتأهيل الجاني وإصلاحه ليعود عضواً نافعاً في المجتمع.