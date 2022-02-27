فريق من تطوع صحة حائل يشارك في مهرجان محمية الملك سلمان بالمغواة‬

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – حائل

شارك فريق من تطوع صحة حائل، في مهرجان شتاء محمية الملك سلمان الملكية بحائل، والذي استمر لمدة أربعة أيام، كما شارك الفريق في مهرجان فراولة حائل، الذي يشرف عليه فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة حائل ويستمر لمدة سبعة أيام.

من جهته بين مدير الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بمنطقة حائل جمال الضمادي، أن الفرق التطوعية شاركت في التوعية الصحية للزوار عن أهمية لبس الكمام، واستكمال لقاحات كورونا ، كذلك التوعية بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى خدمات الأسعافات الأولية بمواقع الفعاليات، وقياس المؤشرات الحيوية للزوار.