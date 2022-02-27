صراع شرس بين حمدالله والسومة للسيطرة على «أسطورة الهاتريك»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

دخل المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد، صراعًا مع السوري عمر السومة قائد الأهلي، بعد الثلاثية التي سجلها مهاجم النمور في مرمى الراقي أمس السبت.

واستطاع الاتحاد الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 بدوري المحترفين السعودي.

واستطاع حمدالله أن يكون أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك «ثلاثة أهداف» في دوري المحترفين السعودي، بعد أن وصل للثلاثية رقم 8 في تاريخه.

وتساوى المغربي مع عمر السومة في عدد تسجيل الهاتريك لكل منهما، حيث يمتلك السوري في رصيد 8 ثلاثيات في دوري المحترفين السعودي.

يذكر أن هاتريك حمدالله هو الأول في تاريخ الديربي بين الأهلي والاتحاد، منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008 – 2009.