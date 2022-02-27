زيلينسكي يرفض العرض الروسي لإجراء محادثات في بيلاروسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، للعرض الروسي بإجراء محادثات في بيلاروسيا.

وقال الرئيس الأوكرانى، إنّه كان يمكن القبول بمحادثات في مينسك لو لم تتعرض أوكرانيا لهجوم روسي انطلاقا من بيلاروسيا، وذلك وفقًا لقناة “سكاى نيوز”.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أفاد اليوم الأحد، بأن وفدًا روسيًا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.

وبحسب موقع روسيا اليوم، ذكر بيسكوف أنَّ الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة، وأضاف: سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة جوميل.

وتواصل روسيا العمليات العسكرية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية، الخميس الماضي، والتي تدخل الأحد يومها الرابع على التوالي.

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وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني، اليوم، إن قوات روسيا تهاجم كل شيء حتى سيارات الإسعاف.

كما كشف أن القوات الروسية تهاجم مناطق مدنية لا توجد فيها بنية تحتية عسكرية.