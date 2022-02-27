اخبار الخليج – افتتاح معرض ومنتدى التعليم وسوق العمل صباح اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن علي حميدان، تدشن المبادرة الوطنية لشركة ميدبوينت، معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل، وذلك صباح اليوم الأحد الموافق لـ 27 فبراير/تشرين 2022 في مركز المؤتمرات بفندق الخليج، فيما يقام على هامش المعرض منتدى التعليم وسوق العمل بمشاركة قيادات تعليمية ورؤساء جامعات من 11 جامعة من الجامعات البحرينية.

ويفتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد على حميدان، فعاليات المعرض والمنتدى المصاحب، بمشاركة واسعة للعديد من الوزارات والجامعات والمؤسسات، حيث يتوفر المعرض على العديد من المنصات التعليمية والتوظيفية المهمة.

وبهذه المناسبة، أشادت الشيخة نوره بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ميدبوينت برعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبالدعم الذي يحظى به المعرض من قبل الحكومة الموقرة بمختلف وزارتها، وخصوصا وزارتي العمل والتربية، وذلك بمشاركتها الفاعلة من خلال أجنحة عرض تبرز فيها الخدمات التي تقدمها في مجال التوظيف والتدريب، وغيرها من المجالات التي تعنى بتنمية الطاقات الوطنية.

ومن جانبه أوضح السيد حسين محمد حبيب الشريك المنظمة لفعاليات المعرض بأن راعي المعرض سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيفتتح أعمال اليوم الأول من منتدى التعليم وسوق العمل الذي يعقد على هامش المعرض، ويتضمن جلستين رئيستين الأولى تناقش الفرص والتحديات وتضم عدد من رؤساء الجامعات والقيادات التعليمية، بينما تعنى الجلسة الرئيسية الثانية للمنتدى ببحث دور تقنية المعلومات في مهمة التعليم في الجامعات بمشاركة البروفيسور منصور العالي رئيس الجامعة الأهلية، والدكتور حسن الملا رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا، والبروفيسورة يسرى المزوغي رئيس الجامعة الملكية للبنات، والبروفيسور مهند المشهداني رئيس الجامعة الخليجية.