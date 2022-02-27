استقرار أسعار الذهب في السوق السعودية بتعاملات صباح الأحد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

استقرَّت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط استمرار العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية لليوم الثاني.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال تعاملات اليوم نحو 227.98 ريال (60.77 دولار)، وظل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، صباح اليوم، عند نحو 199.49 ريال (53.18 دولار).

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، في تعاملات اليوم، عند نحو 170.99 ريال (45.58 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأحد، فقد ظل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 132.99 ريال (35.45 دولار)، فيما بقي سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 113.99 ريال (30.39 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

أخبار قد تهمك

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، مستوى 7091 ريالًا (1890 دولارًا)، فيما بقي سعر الجنيه الذهب اليوم (8 جرامات من عيار 21)، عند نحو 1596 ريالًا (425.41 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًّا

عالميًّا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 39 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع (الجمعة)، ليهبط المعدن أقل من 1900 دولار للأوقية، مع متابعة تطورات الأزمة الأوكرانية.

وصعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 13 شهرًا خلال الجلسة الماضية، في ضوء تصاعد الأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تقلص مكاسبها، إذ أعاد المستثمرون تقييم تداعيات الأزمة الأوكرانية والعقوبات الجديدة التي فرضها الغرب على روسيا.

ويأتي تراجع المعدن الأصفر، مع ارتفاع الأسهم وعوائد السندات الأمريكية، وسط تقارير تشير إلى أن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا، بعد طلب من كييف.

وفي نهاية التعاملات، تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر -تسليم شهر أبريل- بنحو 2%، ما يعادل 38.70 دولارًا، ليصل إلى مستوى 1887.70دولارًا للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 0.6%، للمرة الأولى في 4 أسابيع.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.8%، ليصل إلى 1888.12 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر2020 عند 1973.96 دولارًا يوم الخميس.

وفي التوقيت نفسه، تراجع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مايو- بنسبة تزيد على 2.8%، مسجلًا 24.05 دولارًا للأوقية.

بينما انخفض سعر البلاتين الفوري بنحو 0.6% عند 1054.15 دولارًا للأوقية، في حين تراجع سعر البلاديوم الفوري بنحو 1.7%، ليسجل 2376.75 دولارًا للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسة، بنحو 0.4% إلى 96.673 نقطة.