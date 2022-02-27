محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – جازان شهد مدير القرية التراثية بمنطقة جازان حمد دقدقي، تدشين معرض الفنون التشكيلية ( Baish_art ) الثاني، وذلك بمقر القرية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان. ويحتوي المعرض على أركان متنوعة في مجالات الفنون التشكيلية من فنانين وفنانات مشاركين من محافظة بيش. وأوضحت المشرفة على المعرض لبنة هملان، أن المعرض يهدف إلى تعريف المجتمع بإبداعات ومواهب المشاركين في الفن التشكيلي وصقل مهارات المهتمين بهذا المجال الإبداعي، إضافة إلى إبراز دورهم في نشر الحس والوعي الجمالي وتثقيف المجتمع بقيمة وجدوى الفنون الإنسانية الإبداعية الجمالية. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين معرض الفنون التشكيلية بالقرية التراثية بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.