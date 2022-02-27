محمد بن مسعود - الدمام - قال أنطون هيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني على تليجرام أن مركبات للقوات الروسية شوهدت في شوارع مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا اليوم الأحد.
وأظهرت مقاطع مصورة بثها هيراشينكو ودائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات التابعة للدولة في أوكرانيا عدة مركبات عسكرية خفيفة تتحرك على طول أحد الشوارع ودبابة محترقة بشكل منفصل.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – مسؤول أوكراني: القوات الروسية تدخل مدينة خاركيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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