بدء الاختبارات الشفوية حضوريًا اليوم.. آلية احتساب الدرجات والنسبة المطلوبة للنجاح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق -وكالات
تنطلق اليوم الأحد في المملكة اختبارات المواد الشفوية لنهاية الفصل الدراسي الثاني، من مراحل التعليم العام الثلاثة.
وأكَّدت وزارة التعليم أن جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية تقام حضوريًا داخل القاعات الدراسية.
وتكون الاختبارات الشفوية خلال الأسبوع الحالي، فيما تبدأ الاختبارات التحريرية اعتبارًا من يوم الأحد الثالث من شعبان القادم، وتستمر لمدة 5 أيام.
ووفقًا لوزارة التعليم فإن أداء الطالب يتم تقويمه في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث المتوسط والصفين الثاني والثالث من المرحلة الثانوية تقويمًا تكوينًا في مواد التقويم المستمر من 100 درجة.
ويقوم أداء الطالب في بقية المواد تقويمًا متنوعًا (قبليًا وتكوينًا وختاميًا) على النحو التالي: تخصص 100 درجة لكل مادة دراسية، وتخصص 100 درجة لكل فصل دراسي؛ منها 60 لأعمال السنة و40 لاختبار نهاية الفصل الدراسي.
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وبيَّنت لائحة تقويم الطالب التي اعتمدتها وزارة التعليم لهذا العام أنه يحسب للطالب في نهاية العام الدراسي كاملًا معدل ما حصل عليه في الفصول الدراسية الثلاثة وفق الوزن النسبي المخصص لكل فصل دراسي على النحو التالي: 25% نسبة الفصل الأول، 35% نسبة الفصل الثاني، و40% نسبة الفصل الثالث.
وكشفت اللائحة أنَّ الطالب يعد ناجحًا في صفه إذا حصل على درجة النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية (50 درجة) شريطة أدائه اختبار نهاية الفصلين الأول والثاني وحصوله على نسبة 20% من درجة الاختبار النهائي لكل مادة دراسية في الفصل الدراسي الثالث.
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