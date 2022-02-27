في خضم الحرب.. مالك تشلسي يتخذ خطوة كبيرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أعلن الروسي رومان إبراموفيتش، مالك تشلسي الإنجليزي، السبت، أنه سلّم “إدارة ورعاية” النادي إلى مؤسسة أمناء النادي الخيرية، وفق ما جاء في بيان نشره.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للفريق اللندني عن لسان إبراموفيتش: “خلال قرابة 20 عامًا من ملكية نادي تشلسي، كنت دائمًا أنظر إلى دوري بصفتي حارسًا للنادي، الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما نحن اليوم، بالإضافة إلى البناء للمستقبل ولعب دور إيجابي في مجتمعاتنا”.

وتابع: “لطالما اتخذتُ القرارات مع مراعاة مصلحة النادي قبل كل شيء. ما زلت ملتزمًا بهذه القيم. لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشلسي الخيرية إدارة ورعاية نادي تشلسي”.

وختم: “أعتقد أنهم حاليًا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين”.

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وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على عالم الرياضة.

ومن المتوقع أن يكون الملياردير الذي تسلّم ملكية تشلسي في عام 2003، قد اتخذ هذا القرار من أجل حماية تشلسي في ظل العقوبات المحتملة على نافذين روسيين مع احتدام الحرب في أوكرانيا.

يوم الأربعاء، بفضل امتياز برلماني، وصفته النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ليلى موران بأنه واحد من أهم 35 “شخصية داعمة” للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذين ينبغي معاقبتهم.

وتبلغ ثروة الملياردير الروسي 14 مليار دولار تقريبًا وفقًا لمجلة فوربس، وقد احتل المرتبة 142 في قائمة المجلة لعام 2021 لأغنى رجال العالم.